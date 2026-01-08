Košta: Grenland pripada njegovom narodu, EU neće tolerisati kršenje međunarodnog prava

Danas pre 5 sati  |  FoNet
Košta: Grenland pripada njegovom narodu, EU neće tolerisati kršenje međunarodnog prava

Evropska unija (EU) podržaće Grenland i Dansku kada to bude potrebno i neće prihvatiti kršenje međunarodnog prava bez obzira na to gde se dogodi, izjavio je danas predsednik Saveta EU Antonio Košta. „Što se tiče Grenlanda, dozvolite mi da budem jasan: Grenland pripada njegovom narodu.

Ništa ne može biti odlučeno u vezi sa Danskom i Grenlandom bez Danske ili bez Grenlanda“, rekao je Košta na ceremoniji kiparskog preuzimanja predsedavanja EU, javlja Rojters. „Oni će imati svu podršku i solidarnost EU“, naglasio je Košta, reagujući na ponovljene izjave američkog predsednika Donalda Trampa da želi da Vašington preuzme Grenland jer je to ostrvo, koje je pod suverenitetom Danske, ključno za američku vojnu strategiju bezbednosti. Kosta je rekao da
