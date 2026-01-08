"Ne prihvatamo kršenje međunarodnog prava" Košta poslao jasnu poruku: EU podržava Grenland i Dansku

Antonio Košta, predsednik Saveta EU, naglasio je važnost poštovanja međunarodnog prava u svim slučajevima Grenland i Danska su ponovili da su odluke o njihovom statusu isključivo njihov suverenitet Evropska unija će podržati Grenland i Dansku kad je potrebno i neće prihvatiti kršenje međunarodnog prava bez obzira gde se dešavaju, izjavio je danas predsednik Saveta Evropske unije Antonio Košta. - Što se tiče Grenlanda, dozvolite mi da budem jasan. Grenalnd pripada