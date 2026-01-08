Košta: Grenland pripada njegovom narodu, EU neće tolerisati kršenje međunarodnog prava

Radio 021 pre 35 minuta  |  FoNet
Evropska unija podržaće Grenland i Dansku kada to bude potrebno i neće prihvatiti kršenje međunarodnog prava bez obzira na to gde se dogodi, izjavio je predsednik Saveta EU Antonio Košta.

"Što se tiče Grenlanda, dozvolite mi da budem jasan: Grenland pripada njegovom narodu. Ništa ne može biti odlučeno u vezi sa Danskom i Grenlandom bez Danske ili bez Grenlanda", rekao je Košta na ceremoniji kiparskog preuzimanja predsedavanja EU, javlja Rojters. "Oni će imati svu podršku i solidarnost EU", naglasio je Košta, reagujući na ponovljene izjave američkog predsednika Donalda Trampa da želi da Vašington preuzme Grenland jer je to ostrvo, koje je pod
Blic pre 6 sati
Danas pre 10 sati
Evropska Unija, Vašington, Rojters, EU, Danska, Grenland, Donald Tramp

