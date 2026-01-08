Tramp krenuo u pohod na evropsku teritoriju, najavljen i sastanak! Oglasio se ključni čovek SAD: "Uvek je to hteo, nije tajna!"…

Predsednik Tramp je od 2019. javno izrazio interes za tu strateški važnu teritoriju Bela kuća razmatra različite opcije za postizanja tog cilja, uključujući vojnu intervenciju Američki državni sekretar Marko Rubio izjavio je danas da će se tokom sledeće nedelje sastati sa danskim zvaničnicima i zvaničnicima Grenlanda koji je danska autonomna teritorija, sa kojima će razgovarati o želji Sjedinjenih Američkih Država da preuzmu Grenland. - Sastaću se sa njima sledeće