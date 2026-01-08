Tramp krenuo u pohod na evropsku teritoriju, najavljen i sastanak! Oglasio se ključni čovek SAD: "Uvek je to hteo, nije tajna!"

Blic pre 4 sati
Tramp krenuo u pohod na evropsku teritoriju, najavljen i sastanak! Oglasio se ključni čovek SAD: "Uvek je to hteo, nije tajna!"…
Predsednik Tramp je od 2019. javno izrazio interes za tu strateški važnu teritoriju Bela kuća razmatra različite opcije za postizanja tog cilja, uključujući vojnu intervenciju Američki državni sekretar Marko Rubio izjavio je danas da će se tokom sledeće nedelje sastati sa danskim zvaničnicima i zvaničnicima Grenlanda koji je danska autonomna teritorija, sa kojima će razgovarati o želji Sjedinjenih Američkih Država da preuzmu Grenland. - Sastaću se sa njima sledeće
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Predstavnici Danske i Grenlanda traže razgovor sa američkim državnim sekretarom, Rubio pristao

Predstavnici Danske i Grenlanda traže razgovor sa američkim državnim sekretarom, Rubio pristao

Danas pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Bela kućaDanskaGrenland

Svet, najnovije vesti »

Delsi Rodrigez otpustila generala koji je bio zadužen za Madurovu bezbednost

Delsi Rodrigez otpustila generala koji je bio zadužen za Madurovu bezbednost

Blic pre 33 minuta
Lider zemlje Evropske unije: Vojna akcija Amerike na Grenlandu bi bila apsurdna!

Lider zemlje Evropske unije: Vojna akcija Amerike na Grenlandu bi bila apsurdna!

Kurir pre 29 minuta
Sneg i niske temperature napravile kolaps širom Evrope, u regionu borba sa poplavama

Sneg i niske temperature napravile kolaps širom Evrope, u regionu borba sa poplavama

Danas pre 39 minuta
Iranski princ u egzilu: Režim u Teheranu je veoma blizu kolapsa

Iranski princ u egzilu: Režim u Teheranu je veoma blizu kolapsa

Politika pre 39 minuta
Policija sa jurišnim puškama lovila psa koji je ubio 23 ovce na farmi u Engleskoj

Policija sa jurišnim puškama lovila psa koji je ubio 23 ovce na farmi u Engleskoj

Politika pre 24 minuta