Akcije odbrambenog sektora ponovo rastu dok Trump planira povećanje vojnog budžeta

Bloomberg Adria pre 5 sati  |  Lisa Pham / Bloomberg
Akcije odbrambenog sektora ponovo rastu dok Trump planira povećanje vojnog budžeta

Planovi predsednika Donalda Trumpa da zatraži povećanje vojnog budžeta SAD dali su novi zamah akcijama iz odbrambenog sektora širom sveta, pri čemu su evropske imale posebno snažan početak godine za koju se očekuje da će biti obeležena geopolitičkim temama.

Korpa evropskih odbrambenih akcija koju prati Goldman Sachs Group porasla je u četvrtak i do 3,8 odsto, čime je dobitak od početka nedelje produžen na približno 13 odsto. U SAD su akcije kompanija Northrop Grumman i Lockheed Martin u trgovanju pre otvaranja skočile više od šest odsto, oporavivši se nakon pada prethodnog dana, kada je Donald Trump pozvao na ograničavanje plata rukovodilaca i isplata akcionarima u tom sektoru. Akcije odbrambenih kompanija porasle su
Otvori na rs.bloombergadria.com

Povezane vesti »

Četiri scenarija za Grenland: Kako EU i NATO mogu da odgovore na Trampove pretnje

Četiri scenarija za Grenland: Kako EU i NATO mogu da odgovore na Trampove pretnje

Nova pre 25 minuta
Zašto Rusija ćuti na Trampove pokušaje uzimanja Grenlanda?

Zašto Rusija ćuti na Trampove pokušaje uzimanja Grenlanda?

Vesti online pre 35 minuta
Ovde je tačka pucanja između EU i NATO? | Od četvrtka do četvrtka

Ovde je tačka pucanja između EU i NATO? | Od četvrtka do četvrtka

Sputnik pre 1 sat
Senat SAD pokrenuo proceduru za ograničenje Trampovih vojnih akcija prema Venecueli

Senat SAD pokrenuo proceduru za ograničenje Trampovih vojnih akcija prema Venecueli

RTV pre 3 sata
Danska pozdravila dijalog sa SAD: Ništa o Grenlandu bez Grenlanda

Danska pozdravila dijalog sa SAD: Ništa o Grenlandu bez Grenlanda

Danas pre 6 sati
Brutalne reči američkog generala: Evropa je data Putinu

Brutalne reči američkog generala: Evropa je data Putinu

B92 pre 6 sati
Tramp planira višegodišnju okupaciju

Tramp planira višegodišnju okupaciju

Vesti online pre 7 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Budžet

Svet, najnovije vesti »

Vlast Venecuele najavila oslobađanje značajnog broja zatvorenika

Vlast Venecuele najavila oslobađanje značajnog broja zatvorenika

Danas pre 30 minuta
Senat Kongresa SAD rezolucijom namerava da ograniči Trampova ratna ovlašćenja

Senat Kongresa SAD rezolucijom namerava da ograniči Trampova ratna ovlašćenja

Danas pre 10 minuta
"Pažnja, doći će do snažnog vazdušnog udara!" Amerika izdala hitno upozorenje Ukrajini: "Može da se desi u bilo kom momentu"…

"Pažnja, doći će do snažnog vazdušnog udara!" Amerika izdala hitno upozorenje Ukrajini: "Može da se desi u bilo kom momentu"

Blic pre 30 minuta
"Nije slučajno bombarodovao ove tri zemlje": Stručnjak sa Oksforda otkrio Trampov cilj: "Jasno je šta radi"

"Nije slučajno bombarodovao ove tri zemlje": Stručnjak sa Oksforda otkrio Trampov cilj: "Jasno je šta radi"

Blic pre 15 minuta
(Foto, video) Zemlja tone u ponor! Demonstranti preuzeli kontrolu nad gradovima u Iranu, režim gubi kontrolu: Ukinut internet…

(Foto, video) Zemlja tone u ponor! Demonstranti preuzeli kontrolu nad gradovima u Iranu, režim gubi kontrolu: Ukinut internet, bezbednosne snage upadaju u bolnice i odnose tela

Blic pre 5 minuta