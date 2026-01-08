Akcije odbrambenog sektora ponovo rastu dok Trump planira povećanje vojnog budžeta

Planovi predsednika Donalda Trumpa da zatraži povećanje vojnog budžeta SAD dali su novi zamah akcijama iz odbrambenog sektora širom sveta, pri čemu su evropske imale posebno snažan početak godine za koju se očekuje da će biti obeležena geopolitičkim temama.

Korpa evropskih odbrambenih akcija koju prati Goldman Sachs Group porasla je u četvrtak i do 3,8 odsto, čime je dobitak od početka nedelje produžen na približno 13 odsto. U SAD su akcije kompanija Northrop Grumman i Lockheed Martin u trgovanju pre otvaranja skočile više od šest odsto, oporavivši se nakon pada prethodnog dana, kada je Donald Trump pozvao na ograničavanje plata rukovodilaca i isplata akcionarima u tom sektoru. Akcije odbrambenih kompanija porasle su