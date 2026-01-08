Danska pozdravila dijalog sa SAD: Ništa o Grenlandu bez Grenlanda

Danska pozdravlja sastanak i dijalog sa Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) o pozivu predsednika Donalda Trampa da ta zemlja zauzme Grenland, izjavio je danas ministar odbrane Danske Troels Lund Poulsen. „Ovo je dijalog koji je potreban, kao što je zahtevala vlada zajedno sa vladom Grenlanda“, rekao je Poulsen za dansku televiziju DR.

Sastanak je juče najavio državni sekretar SAD Marko Rubio, a vlada Grenlanda je potvrdila svoje učešće u pregovorima. „Ništa o Grenlandu bez Grenlanda. Naravno da ćemo biti tamo. Mi smo ti koji su tražili sastanak“, rekla je ministarka spoljnih poslova Grenlanda Vivijan Mocfelt za DR. Potpredsednik Sjedinjenih Američkih Država (SAD) Džej Di Vens izjavio je juče da Danska „očigledno“ nije dobro obezbedila Grenland, kao i da je Tramp „spreman da ide koliko god je