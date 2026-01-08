Brutalne reči američkog generala: Evropa je data Putinu

B92 pre 3 sata
Brutalne reči američkog generala: Evropa je data Putinu

"Evropa i Ukrajina prepuštene su same sebi, a nedavni potezi i izjave iz Vašingtona to nedvosmisleno potvrđuju", izjavio je bivši komandant američkih snaga u Evropi, Ben Hodžis.

Prema njegovim rečima, nakon što je prošla godina bila svojevrsna priprema, operacija u Venecueli i poruke koje su usledile iz Bele kuće stavile su "tačku na I". "Američki predsednik Donald Tramp svojom politikom bukvalno je prepustio Evropu Rusiji", smatra Hodžis. Kako prenosi Index, ohrabreni uspehom operacije u Venecueli, Tramp i njegovi saradnici najavili su i druge mete, uključujući Kolumbiju, Kubu, Meksiko, pa čak i Grenland, autonomnu teritoriju Danske.
