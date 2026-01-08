Savezni agent SAD ubio demonstrantkinju u Mineapolisu, izbili protesti

Danas pre 11 sati  |  Beta
Savezni agent SAD ubio demonstrantkinju u Mineapolisu, izbili protesti

Jedna žena je danas poginula u Mineapolisu u SAD kada je na nju pucao jedan pripadnik američke Službe za imigraciju i carine (ICE) što je izazvalo velike demonstracije delom i zato jer se desilo upravo u delu tog grada gde je policija 2020. godine ubila Afroamerikanca Džordža Flojda.

Federalne vlasti tvrde da je ona navodno pokušala da automobilom pregazi agente dok su privodili navodno ilegalne doseljenike – imigrante, ali gradonačelnik Mineapolisa to osporava i traži da ICE napusti grad, javljaju američki mediji. AP javlja da se na mestu pogibije žene okupio veliki broj ljudi i da iskaljuju bes na pripadnicima lokalnih i federalnih službi, među koima je i visoki zvaničnik ICE Gregori Bovino – glavni u lovu na imigrante po Los Anđelesu, Čikagu
