Ibrahimović zvanično u Milanu, uzeo broj 21

Al Jazeera pre 3 sata

Ibrahimović će dres sa brojem 21, koji je bio jedan od rijetkih slobodnih, a svojevremeno ga je proslavio Andrea Pirlo.

Proslavljeni švedski nogometaš, 38. godišnji Zlatan Ibrahimović, potpisao je danas ugovor sa Milanom do kraja sezone i zvanično se, nakon skoro osam godina, vratio u Seriju A. Doskorašnji napadač LA Galaxyja ima opciju da na ljeto produži ugovor na još jednu sezonu, javlja Tanjug. --⚫ And @Ibra_official's jersey number is... -- --⚫ Ibra ha scelto il numero... -- #IZBACK #SempreMilan pic.twitter.com/FIPz2IGB0F — AC Milan (@acmilan) January 2, 2020 'San Siro je moj