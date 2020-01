Vučić ne ide u Crnu Goru na Badnji dan

N1 Info pre 7 sati | N1 Beograd

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić doneo je odluku da ne ide u, kako je najavio, privatnu posetu u Crnu Goru na Badnji dan. Vučić je rekao da je tu odluku podržao i sa njom se saglasio patrijarh Irinej.

Izvor: N1 "Ne želim da dajem alibi crnogorskom režimu koji će da kaže da je to napad na nezavisnost i ustavni poredak Crne Gore. Mi poštujemo nezavisnost i ustavni poredak Crne Gore i nikada ni na koji način ga nismo ugrožavali, niti nas to zanima", kazao je Vučić. On je dodao da je bila dogovorena poseta Pljevljima i Mileševskoj eparhiji, da je sve bilo spremno, a da se očekivao dolazak između 30 i 40 hiljada Srba iz Crne Gore. Kriv sam u Crnoj Gori jer, sem Marka