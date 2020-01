Hrvatska bira predsednika, veća izlaznost nego u prvom krugu

N1 Info pre 52 minuta | Beta

U Hrvatskoj se održava drugi krug predsedničkih izbora koji se ocenjuju jednim od najneizvesnijih dosad, s obzirom na malu razliku između kandidata desnog i levog centra. Tokom prepodneva glasalo je 120.000 birača više nego u prvom krugu pre dve nedelje, pokazuju podaci Državne izborne komisije (DIP).

Do 11. 30 na birališta je izašlo 18,87 odsto birača ili njih 671.000 od ukupno 3,9 miliona, a u prvom krugu, u kojem je učestvovalo 11 kandidata, u isto vreme glasalo je 15,75 odsto, odnosno 552.000 građana s pravom glasa. To je, ipak, manje birača nego na prošlim predsedničkim izborima pre pet godina, kada je u drugom krugu do 11.30 glasalo 778.000 birača ili njih oko 22 odsto. Najviše gradjana tokom prepodneva glasalo je u Varaždinskoj (21,89 odsto), Karlovačkoj