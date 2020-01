Iz srpske policije otkrivaju: Evo zašto je trebalo 17 dana da se uhvati Jovanović

Kurir pre 3 sata

Potera za Ninoslavom Jovanovićem, poznatijim kao Malčanskim berberinom, trajala je 17 dana, a direktor policije Vladimir Rebić objasnio je i zašto.

Naime, kako je rekao, policija napravila maršrutu njegovog kretanja za ovih 17 dana. - Kada pogledamo prostor, to je 180 kilometara kvadratnih kojima se kretao i zbog toga nam je trebalo više vremena da ga pronađemo - ispričao je Rebić. On je dodao da je naknadno utvrđenio da je Malčanski berberin boravio na području drugih sela, knjaževačke i svrljiške opštine. - Pripremao je mesta gde bi mogao da se krije. Potragu za njim otežalo je, upravo to, što se u više