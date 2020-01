Milanović u pobedničkom govoru spomenuo Kolindu, odmah se prolomio huk iz publike

Večernje novosti pre 7 sati | Novosti Online

„Ako sam bilo koga previše nagazio, ako sam rekao koju neistinu, to nije bilo namerno“ rekao je novi predsednik Hrvatske

POBEDNIK predsedničkih izbora u Hrvatskoj Zoran Milanović održao je pobednički govor u zagrebačkoj „Tvornici“, prenosi Index.hr. - Dragi prijatelju, dobrodošli u Tvornicu pobjeda, kao što sam obećao. Hvala onima koji su me podržali i onima koji nisu. Hvala i Kolindi Grabar Kitarović - rekao je Milanović, na što se prolomilo huk neodobravanja, ali Milanović je to prekinuo i rekao "Ne, ne, tražim da se to ne radi". - Ako sam bilo koga previše nagazio, ako sam rekao