Poraz hamasa i oslobađanje svih talaca idu zajedno: Netanjahu: Naložio sam da odmah počnu pregovori o okončanju rata

Blic pre 1 sat
Izraelski premijer Benjamin Netanjahu izjavio je da je dao instrukcije da trenutno počnu pregovori u cilju oslobađanja svih talaca u Gazi, dok se istovremeno radi na odobravanju vladinog plana radi zauzimanja grada Gaza.

U kratkoj video poruci snimljenoj u delu Gaze pod kontrolom južne komande izraelske vojske, Netanjahu nije naveo kome je dao nalog i izbegao je da komentariše da li će Izrael prihvatiti predlog o oslobađanju talaca u fazama, koji je Hamas u ponedeljak prihvatio, preneo je Tajms of Izrael. - Mi se nalazimo u fazi odlučujuće pobede. Danas sam došao u Gazu kako bih odobrio planove koje su meni i ministru odbrane iznele izraelske oružane snage IDF u cilju preuzimanja
