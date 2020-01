Vremenska prognoza: Na Božić pretežno sunčano

Danas pre 11 sati | Piše: Beta

U Srbiji će danas posle mestimične magle i umerenog mraza biti pretežno sunčano, samo će se na jugu i jugoistoku još tokom prepodneva zadržati umereno oblačno, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Vetar će biti slab, promenljivog pravca. Jutarnja temperatura kretaće se od minus osam do minus tri, najviša dnevna od jedan do pet stepeni Celzijusa. U Beogradu će danas posle hladnog jutra sa mrazem biti pretežno sunčano. Vetar će biti slab promenljivog pravca. Jutarnja temperatura biće od minus sedam do minus pet, a najviša dnevna oko dva stepena Celzijusa. Relativno povolјna biometeorološka situacija biće za većinu hronično obolelih i osetlјivih osoba. Izvestan