Božićno jutro ledeno: Mraz stegao ali neće dugo, već od petka toplije! Sjenica jutros najhladnija sa minus 17

Kurir pre 1 sat

BEOGRAD - U Srbiji će božićno jutro biti hladno, u nižim predelima mestimično maglovito, na jugu sa slabim, u ostalim krajevima umerenim mrazem.

Tokom dana u većini krajeva pretežno sunčano, samo će se na jugu i jugoistoku tokom prepodneva zadrzati umereno oblačno. Vetar će biti slab, promenljivog pravca. Jutarnja temperatura od -8 do -3, najviša dnevna od jedan do pet, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. U Beogradu će jutro biti hladno sa mrazem, na širem gradskom području i mestimično maglovito. Tokom dana pretežno sunčano. Vetar će biti slab promenljivog pravca. Jutarnja temperatura od -7 do