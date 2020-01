Uhapšen zbog pljačke zlatare na Novom naselju

Radio 021 pre 4 sata | 021.rs

Novosadska policija uhapsila je S.Š. (23), osumnjičenog da je opljačkao zlataru na Novom naselju.

Sumnja se da je on, u četvrtak, 9. januara, poprskao suzavcem radnicu zlatare "Janković" na Bulevaru Jovana Dučića i ukrao izvesnu količinu zlatnog nakita. Određeno mu je zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden u Osnovno javno tužilaštvo u Novom Sadu, saopštila je policija. Inače, snimak ovog razbojništva pojavio se na društvenim mrežama. Na snimku sigurnosne kamere vidi se mladić u crvenoj jakni koji je od radnice zatražio da mu pokaže