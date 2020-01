Novi Subaru Forester E-Boxer osvojio Euro NCAP nagradu “Best in Class Cars 2019“

Auto magazin pre 1 sat

Subaru Europe, evropska podružnica Subaru korporacije (Subaru Corporation), saopštila je da je potpuno novi Subaru Forester e-BOXER (evropska specifikacija) proglašen za najbolji automobil u klasi - “Best in Class Cars of 2019”, u klasi malih Off-Road/MPV modela... “Best in Class Cars of 2019” je nagrada koja se dodeljuje modelu sa najboljim performansama u svakoj klasi u Evropskom programu kontrole novih automobila, poznatijem kao EuroNCAP - European New Car