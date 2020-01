I dalje maglovito

Radio 021 pre 2 sata | Weather2umbrella

U Novom Sadu u utorak tmurno i maglovito.

Vetar slab, jugoistočni. Minimalna temperatura -3, maksimalna dnevna jedan stepen Celzijusa. Narednih dana jutra će biti maglovita i hladna, uz slab do umeren mraz, dok se tokom dana očekuje sunčano i relativno toplo za ovo doba godine. U sredu će biti pretežno sunčano, a temperatura će se kretati od -2 do osam stepeni Celzijusa. U četvrtak i petak jutra tmurna, maglovita i hladna. Oba dana minimalna temepratura biće -2, maksimalna do tri stepena Celzijusa. Subota