Sergej Trifunović: Morao sam da odem da nahranim mačke i otvorim majstorima vrata

Blic.rs

Lider Pokreta slobodnih građana i glumac Sergej Trifunović večeras se u Bulevaru Mihajla Pupina zakucao u autobus Gradskog saobraćajnog preduzeća, a potom udaljio sa mesta udesa.

On je to priznao i na svom Tviter profilu. "Zakačio sam autobus, sebi s**** vrata, njenu samo ogulio malo farbe, jer je jak kao autobus. Rekao sam vozaču da idem da otključam majstorima vrata, nahranim mačke vraćm se, jer policiji sigurno treba pola sata da dođe. Nisam parkirao u garaži već ispred, da bih bio sve brže izveo. Kad sam izašao, milicija je verovatno došla i pokupila auto. Molim nadležne organe da me zovu na 060......., jer ne znam gde treba da odem,