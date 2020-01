Uhapšen Pančevac, pronađeno oružje i mašina za punjenje municije

Dnevnik pre 1 sat

BEOGRAD: Policija je uhapsila M.K. (36) iz Pančeva, u čijoj su porodičnoj kući i poslovnom prostoru u Beogradu pronađeni mašina za punjenje municije, poluautomatska i lovačka puška, pištolj i 6.853 metaka različitog kalibra.

Policija je zaplenila i veću količinu baruta, zrna, čaura i inicijalnih kapisli. On se sumnjiči da je izvršio krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija, saopštio je MUP. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Pančevu. Foto: MUP