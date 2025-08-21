"Zar ja iz Šumadije treba da dolazim da zapalim ovo ustaško: Gnezdo?!" Jezive reči Gorana (55) koji je bacio Molotovljev koktel na "Muzej Jugoslavije": Otkriveni novi detalji

Blic pre 3 sata
"Zar ja iz Šumadije treba da dolazim da zapalim ovo ustaško: Gnezdo?!" Jezive reči Gorana (55) koji je bacio Molotovljev…

"Zar ja iz Šumadije treba da dolazim da zapalim ovo ustaško gnezdo?!", jezive su reči koje je uputio Goran M. (55) iz Obrenovca pre nego što je u ponedeljak rano ujutru bacio Molotovljev koktel na "Muzej Jugoslavije", saznaje "Blic".

Kao što smo već pisali, Goran M. (55) je u ponedeljak oko 6 ujutro bacio Molotovljev koktel na "Muzej Jugoslavije", do koga je peške došao. On je na leđima nosio ranac u kojem se nalazila eksplozivna naprava, a kako "Blic" saznaje njemu se na teret stavlja krivično delo Izazivanje opšte opasnosti. Kako "Blic" saznaje osumnjičeni Goran M. došao je 18. avgusta ispred "Muzeja Jugoslavije" oko 6 sati ujutro peške sa rancem na leđima. Kada je ugledao radnika
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

"Zar ja iz Šumadije treba da dolazim da zapalim ovo ustaško: Gnezdo?!" Jezive reči Gorana (55) koji je bacio Molotovljev…

"Zar ja iz Šumadije treba da dolazim da zapalim ovo ustaško: Gnezdo?!" Jezive reči Gorana (55) koji je bacio Molotovljev koktel na "Muzej Jugoslavije": Otkriveni novi detalji

Blic pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

ŠumadijaJugoslavijaObrenovac

Hronika, najnovije vesti »

Gori kineski tržni centar u Petrovcu na Mlavi: Vatra progutala ceo objekat (foto, video)

Gori kineski tržni centar u Petrovcu na Mlavi: Vatra progutala ceo objekat (foto, video)

Blic pre 2 sata
Filmska potera u Zrenjaninu: Vozač bežao od policije sa ukradenim kolima, pa se zakucao u ogradu

Filmska potera u Zrenjaninu: Vozač bežao od policije sa ukradenim kolima, pa se zakucao u ogradu

Blic pre 2 sata
Maskirani napadači krvnički prebili taksistu u Valjevu: Slomili mu obe ruke, lopatice, jagodične kosti: Lekari mu se bore za…

Maskirani napadači krvnički prebili taksistu u Valjevu: Slomili mu obe ruke, lopatice, jagodične kosti: Lekari mu se bore za život

Blic pre 3 sata
"Zar ja iz Šumadije treba da dolazim da zapalim ovo ustaško: Gnezdo?!" Jezive reči Gorana (55) koji je bacio Molotovljev…

"Zar ja iz Šumadije treba da dolazim da zapalim ovo ustaško: Gnezdo?!" Jezive reči Gorana (55) koji je bacio Molotovljev koktel na "Muzej Jugoslavije": Otkriveni novi detalji

Blic pre 3 sata
Telo Srbina izvučeno iz Zvorničkog jezera: Sumnja se da je ovako umro

Telo Srbina izvučeno iz Zvorničkog jezera: Sumnja se da je ovako umro

Blic pre 3 sata