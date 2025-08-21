"Zar ja iz Šumadije treba da dolazim da zapalim ovo ustaško: Gnezdo?!" Jezive reči Gorana (55) koji je bacio Molotovljev koktel na "Muzej Jugoslavije": Otkriveni novi detalji

"Zar ja iz Šumadije treba da dolazim da zapalim ovo ustaško gnezdo?!", jezive su reči koje je uputio Goran M. (55) iz Obrenovca pre nego što je u ponedeljak rano ujutru bacio Molotovljev koktel na "Muzej Jugoslavije", saznaje "Blic".

Kao što smo već pisali, Goran M. (55) je u ponedeljak oko 6 ujutro bacio Molotovljev koktel na "Muzej Jugoslavije", do koga je peške došao. On je na leđima nosio ranac u kojem se nalazila eksplozivna naprava, a kako "Blic" saznaje njemu se na teret stavlja krivično delo Izazivanje opšte opasnosti. Kako "Blic" saznaje osumnjičeni Goran M. došao je 18. avgusta ispred "Muzeja Jugoslavije" oko 6 sati ujutro peške sa rancem na leđima. Kada je ugledao radnika