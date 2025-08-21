"Zar ja iz Šumadije treba da dolazim da zapalim ovo ustaško: Gnezdo?!" Jezive reči Gorana (55) koji je bacio Molotovljev koktel na "Muzej Jugoslavije": Otkriveni novi detalji

Blic pre 9 sati
"Zar ja iz Šumadije treba da dolazim da zapalim ovo ustaško: Gnezdo?!" Jezive reči Gorana (55) koji je bacio Molotovljev…

"Zar ja iz Šumadije treba da dolazim da zapalim ovo ustaško gnezdo?!", jezive su reči koje je uputio Goran M. (55) iz Obrenovca pre nego što je u ponedeljak rano ujutru bacio Molotovljev koktel na "Muzej Jugoslavije", saznaje "Blic".

Kao što smo već pisali, Goran M. (55) je u ponedeljak oko 6 ujutro bacio Molotovljev koktel na "Muzej Jugoslavije", do koga je peške došao. On je na leđima nosio ranac u kojem se nalazila eksplozivna naprava, a kako "Blic" saznaje njemu se na teret stavlja krivično delo Izazivanje opšte opasnosti. Kako "Blic" saznaje osumnjičeni Goran M. došao je 18. avgusta ispred "Muzeja Jugoslavije" oko 6 sati ujutro peške sa rancem na leđima. Kada je ugledao radnika
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

"Zar ja iz Šumadije treba da dolazim da zapalim ovo ustaško: Gnezdo?!" Jezive reči Gorana (55) koji je bacio Molotovljev…

"Zar ja iz Šumadije treba da dolazim da zapalim ovo ustaško: Gnezdo?!" Jezive reči Gorana (55) koji je bacio Molotovljev koktel na "Muzej Jugoslavije": Otkriveni novi detalji

Blic pre 9 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

ŠumadijaJugoslavijaObrenovac

Hronika, najnovije vesti »

Region U suzama Roditelji stradale Ajle njen novac za more dali u humanitarne svrhe!

Region U suzama Roditelji stradale Ajle njen novac za more dali u humanitarne svrhe!

Alo pre 1 minut
Skandal u kotoru! Dvostruki ubica šetao ulicama zbog greške lekara!

Skandal u kotoru! Dvostruki ubica šetao ulicama zbog greške lekara!

Alo pre 1 minut
Makaze stavio radnici ispod vrata: Detalji dvostrukog napada serijskog silovatelja: Za dva sata upao u fotografsku radnju i…

Makaze stavio radnici ispod vrata: Detalji dvostrukog napada serijskog silovatelja: Za dva sata upao u fotografsku radnju i frizerski salon, žrtvu tukao i bacio na pod

Blic pre 26 minuta
"Najviše nesreća se dešava upravo pred kraj puta" Stević: Umor je razlog 10 odsto od ukupnog broja stradalih!

"Najviše nesreća se dešava upravo pred kraj puta" Stević: Umor je razlog 10 odsto od ukupnog broja stradalih!

Blic pre 1 sat
Filmska potera u Zrenjaninu: Vozač bežao od policije sa ukradenim kolima, pa se zakucao u ogradu

Filmska potera u Zrenjaninu: Vozač bežao od policije sa ukradenim kolima, pa se zakucao u ogradu

Blic pre 8 sati