Vetar danas rasteruje maglu u Srbiji

Novi magazin pre 27 minuta | Beta

U Srbiji će danas biti maglovito i tmurno vreme uz mraz i vetar promenljivog pravca, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

U Banatu i Pomoravlju jugoistočni vetar će uticati na podizanje magle i razvedravanje. U brdsko-planinskim predelima pretežno sunčano. Najniža temperatura od minus sedam do minus dva, a najviša u većini mesta od minus jedan do četiri, u mestima sa više sunčanih intervala do devet. U Beogradu do sredine dana mraz i magla uz poledicu. Posle podne jugoistočni vetar koji će uticati na podizanje magle i razvedravanje. Najniža temperatura oko minus tri, a najviša oko dva.