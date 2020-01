Struka protiv izmeštanja Starog savskog mosta

Danas pre 51 minuta | Piše: FoNet

Predstavnici stručne javnosti danas su još jednom izrazili protivljenje odluci vlasti Beograda da izmeste Stari most na Savi.

Stari most na Savi na treba izmeštati jer predstavlja kulturno-istorijsku znamenitost grada Beograda i praktično je poslednji sačuvani most iz Drugog svetskog rata koji je izgradila nemačka vojska, istakao je na konferenciji za novinare konzervator i restaurator Vladimir Pajić. On je podsetio da je taj most izgradila nemačka vojska 1942. godine i da je njegovo rušenje 1944. godine prilikom oslobađanja Beograda sprečio učitelj Miladin Zarić. Prema njegovim rečima,