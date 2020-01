Svetska nagrada za Odbor za ljudska prava Vranje

OK radio pre 7 sati | OK Radio

Odbor za ljudska prava Vranje dobitnik je svetske, velike nagrade “Sa i Za devojke” za 2019. godinu, zvanično je saopštio Kolektiv “Sa i Za devojke” 16. Januara 2020. godine u Londonu.

Nagrada je svetsko priznanje za rad koji je Odbor za ljudska prava Vranje sproveo u Srbiji u okviru 22 godine neprekidnog rada. U konkurenciji 170 organizacija iz celog sveta, Organizacija iz Vranja je osvojila prvo mesto u svetu i prvo mesto u regionu Evropa i centralna Azija, kroz ocenu sveukupnog rada i Programa „SOS Kutak za devojke Vranje“. Dobitnici nagrada predstavljaju najviše na svetu disruptivne organizacije za devojke. Sa i za devojke (With and For