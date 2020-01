Procurili snimci iz ćelije, forenzičar otkrio: Epstajn se nije obesio, zadavljen je rukama (uznemirujući video)

Večernje novosti pre 6 sati | Novosti online

Forenzički patolog doktor Majkl Bejden tvrdi da je Džefri Epstajn, milijarder pedofil, najverovatnije ubijen i da se nije obesio u svojoj ćeliji zatvora na Menhetnu. Doktor Bejden je bio jedan od patologa koji su pregledali Epstajnovo telo. On tvrdi da je tokom pregleda ustanovljeno da su mu popucali kapilari u očima, što ukazuje na to da je Epstajn najverovatnije zadavljen rukama. On je u šou-programu „Doktor Oz“ pokazao i nekoliko fotografija sa obdukcije