Obrt u slučaju samoubistva pedofila epstajna! Patolog tvrdi: Više dokaza da je ubijen, nego da se ubio! (video)

Kurir pre 23 minuta

Američki forenzičar Majkl Bajden tvrdi da postoje dokazi koji ukazuju da osuđeni pedofil Džefri Epstajn nije počinio samoubistvo, već da je najverovatnije ubijen.

Prema njegovim rečima, Epstajnu su bili popucali kapilari u očima pošto je pronađen mrtav u zatvorskoj ćeliji, a to ukazuje da je verovatno ubijen gušenjem rukom, a ne da se obesio. "Kod ubistva davljenjem zbog povećanog pritiska dolazi do pucanja kapilara u oku", rekao je Bajden, koga je kao patologa angažovao Epstrajnov brat da nadgleda autopsiju, prenosi Foks njuz. To, dodaje, nije zaključak, ali je veći dokaz za ubistvo nego za samoubistvo. On ističe i