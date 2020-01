Haradinaj: Kurti nas do sad nije zvao ni na konsultacije

Blic pre 12 sati | Kosovo online

Vršilac dužnosti kosovskog premijera i lider Alijanse za budućnost Kosova Ramuš Haradinaj izjavio je da je spreman da razmotri koalicione ponude od drugih političkih subjekata.

Haradinaj je za Kljan Kosova rekao da bi, ukoliko Aljbin Kurti ili Pokret Samoopredeljenje dođu sa idejom šta dalje, on to razmotrio. - Ako bi Kurti ili Samoopredeljenje imali neku ideju šta treba da se ubuduće desi, mi bi to razmotrili. Ali gospodin Kurti nas do sad nije pozivao niti za konsultacije, niti za bilo šta. Ako nas neko drugi, u konkretnom slučaju Demokratski savez Kosova, ili bilo ko ko dobije mandat pozove za konsultacije mi bi i to razmotrili i