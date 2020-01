Velika brojka: Đoković pobedio Nemca i došao do impresivnog rekorda!

Hot sport pre 5 sati

Srpski teniser Novak Đoković uspešno je počeo odbranu titule na Otvorenom prvenstvu Australije, pošto je danas u prvom kolu pobedio Nemca Jana Lenarda Štrufa sa 7:6, 6:2, 2:6, 6:1.

Drugi teniser sveta je do svoje treće pobede protiv Štrufa u isto toliko mečeva stigao posle dva sata i 16 minuta igre. Ovo je bila rekordna 900. pobeda Đokovića u karijeri čime je postao tek šesti igrač u Open eri kojem je to pošlo za rukom. – Lepo je vratiti se u ovu sjajnu arenu koja zauzima posebno mesto u mom srcu. Australijen open je moj najuspešniji turnir. Što se tiče današnjeg meča, počeo sam prilično dobro u prvom setu, drugi osvojio lagano, a onda je on