Dnevnik pre 2 sata | Dnevnik.rs

NOVI SAD: Zbog radova na sanaciji havarije, bez vode će do 13 sati biti Ulica Stevana Milovanova će bez vode biti do 13. a naselje Širine u Petrovaradinu do 12 sati.

Kako podsećaju iz JKP Vodovod i kanalizacija, postoji mogućnost da će u toku radova, ukoliko za tim bude potrebe, blokada vodovodne mreže biti produžena i proširena.