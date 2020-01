Vilson: Trampovoj administraciji lakše da rešava pitanje Kosova, nego Irana

Glas Amerike pre 6 sati

VAŠINGTON — Skidam kapu Grenelu za postizanje dogovora o direktnom letu između Beograda i Prištine, izjavio je za Glas Amerike izvršni potpredsednik Atlantskog saveta Dejmon Vilson.

On je dodao da Trampova administracija želi da vidi rezulat na polju spoljne politike i da su Severna Koreja, Iran i Venecuela teška pitanja, dok će na Zapadnom Balkanu pre postići uspeh. Glas Amerike: Predsednik Vučić rekao je da Amerika ima veliki entuzijazam kada je reč o dijalogu Beograda i Prištine i da je to sjajno i dobro, ali i da nije lako. Šta može Amerika da uradi da to olakša? Vilson: Vidite, ništa ovde nije lako, da je ovo lako mi bismo to davno