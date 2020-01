Kina širi karantin, izolovano 56 miliona ljudi

Slobodna Evropa pre 3 sata

Kina je danas saopštila da proširuje sanitarni kordon koji treba da spreči širenje virusa koji se najpre pojavio u Vuhanu.

Prema nekim procenama, zbog toga će 56 miliona ljudi biti odsečeno od sveta. Novom merom je obuhvaćeno pet gradova u centralnoj provinciji Hubei, dok je do sada u karantinu bilo 13. U okviru uvedenih mera karantina, javni prevoz ne saobraća ka tim gradovima a izlazi s autoputeva koji vode ka njima su zatvoreni.