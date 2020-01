Vatikan pozvao Irak da osigura bezbednost hrišćana

Blic pre 1 sat | Tanjug

Vatikan je pozvao danas iračkog predsednika Barhama Saleha da garantuje bezbednost hrišćana.

To su Salehu poručili papa Franja, državni sekretar Vatikana i ministar spoljnih poslova tokom njegove druge posete toj državi, prenosi AP. Iz Salehovog kabineta saopštili su da je sa papom razgovarao o poseti rimokatoličkog poglavara Iraku koja bi do kraja godine trebalo da se dogodi. Papa Franja je izrazio nadu da će do posete doći ove godine, ali za sada poseta nije potvrđena. Kako je saopšteno iz Vatikana, na sastanku su razgovarali o promovisanju mira i