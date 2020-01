Srbija će emitovati obveznicu u evrima na 20 godina

SEEbiz pre 1 sat | SEEbiz

BEOGRAD - Ministar finansija Siniša Mali izjavio je danas da će Srbija prvi put, i to koliko već sutra, imati emisiju obveznica u evrima na period od 20 godina, a iznos emisije je 150 miliona evra.

Mali je u Skupštini kazao da je Srbija do sada emitovala obveznice na period do 10 godina, odnosno do 15 godina, prenosi Tanjug. „Obim nije veliki, iznosi 150 miliona evra, ali za nas je važan, jer ako je neko spreman da vam ukaže poverenje na 20 godina, to govori u prilog tome koliko se Srbija promenila, koliko smo stabilni i koliko poverenja investitori imaju u našu ekonomiju", istakao je Mali. Pored emisije obveznica na 20 godina denominovane u evrima, Srbija