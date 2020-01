Sakramentov podvig na krilima Hilda i domišljatog Foksa, zapaženi i Bjelica i Bogdanović (VIDEO)

Vesti online pre 1 sat

Kraljevi kao gosti pobedili Minesotu na produžetak sa 133:129.

Na dva i po minuta do kraja osnovnog dela Sakramento je gubio sa 17 razlike (115:98), a onda se njegov bek Badi Hild razgoropadio i više. Postigao je 12 poena, od toga tri trojke. Prednost domaćina je topljena, a nadu u pobedu produžio mu je drugi bek De Aron Foks. Pri Minesotinom vođstvu sa 119:116 na četiri sekunde do kraja pogodio je prvo slobodno bacanje, a kada je namerno promašio drugo, načinio je skok u napadu da poentira za izjednačenje. OH MY GOODNESS