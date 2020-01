ZS nije odlučila da li će izaći na parlamentarne izbore

Danas pre 14 minuta | Piše: Nenad Kovačević

Milan Stamatović, predsednik Zdrave Srbije, o raskidu saradnje Šapićevog SPAS-a sa tom strankom Milan Stamatović, predsednik Zdrave Srbije, odbio je da komentariše izjavu Aleksandra Šapića, predsednika Srpskog patriotskog saveza, o tome da je taj savez odlučio da na parlamentarne izbore izađe bez ZS.

„Ako je Šapić to izjavio, onda je to tako. To je njihov stav i ne bih to da komentarišem, niti želim da komentarišem izjave političkih lidera“, kazao je za Danas Stamatović, koji je i predsednik opštine Čajetina. Šapić i Stamatović su, krajem decembra prošle godine, ugovorili saradnju dveju političkih stranaka o zajedničkom nastupu na lokalnim izborima, a Šapić je bio gost i na nedavnoj izbornoj skupštini ZS na Zlatiboru, na kojoj je Stamatović izabran za njenog