Igra živaca Kurtija i opozicije: Priština nastavlja da srlja u bezvlašće: Parlamenta i dalje nema, jedan od ova 4 scenarija mogao bi stvari da pomeri sa mrtve tačke

Iako se tako nije činilo, Priština je izborima održanim još početkom februara započela igranku bez prestanka jer od 15. aprila ne uspeva da konstituiše tamošnju skupštinu. Propao je i jučerašnji, 55. pokušaj, iako je stranka Aljbina Kurtija "Samoopredeljenje" predložilo novog kandidata za predsednicu parlamenta. To znači da i dalje nad Kosovom visi odluka Ustavnog suda da se posao privede kraju za 30 dana, ali analitičari su skeptični u ishod i misle da se kriza parlamenta neće razrešiti do lokalnih izbora

Ognjen Gogić, politički analitičar sa Kosova, za "Blic" kaže da je iznenađenje, ali da to ne znači da će tako biti i do kraja. - A sve to jer nisu jasne posledice šta se dešava ako se ne ispoštuje rok koji je dao Ustavni sud. Kad nema posledica, niko se ne potresa. Ali, ovo što se desilo, pokazuje neki korak napred. Do sada se glasalo tajnim glasanjem i, kako nije davalo rezultate, prekidala sednica. Sada su promenili praksu, predložili novog čovek, ali je teško