Kurti potvrdio: Kosovo počelo da prihvata migrante koje deportuju Sjedinjene Države

Nedeljnik pre 23 minuta
Vršilac dužnosti premijera Albin Kurti izjavio je kasno u četvrtak da je Kosovo počelo da prihvata migrante koje su Sjedinjene Američke Države deportovale, a koji nisu poreklom sa Kosova, prenosi Rojters.

Kosovo je pristalo na zahtev administracije predsednika SAD Donalda Trampa da inicijalno primi 50 deportovanih lica. KURTI VEĆ DOGOVORIO PRIJEM ZATVORENIKA IZ DANSKE „Prihvatamo one koje SAD nisu želele na svojoj teritoriji“, rekao je Kurti za televiziju Kanal10. Nije izneo detalje o tome iz kojih su zemalja, rekavši samo da je do sada stigao jedan ili dvoje. Vašington traži partnere za prijem državljana trećih zemalja, nastojeći da ispuni Trampovo obećanje o
KosovoVašingtonRojtersDanskaDonald Tramp

