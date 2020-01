Borel: Ovde smo da ponudimo naše posredovanje

Novi magazin pre 6 sati | Beta

Visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Žozep Borel izjavio je danas u Prištini da je došao da bi ponudio posredovanje u dijalogu između Kosova i Srbije.

On je na konferenciji za medije posle susreta sa predsednikom Kosova Hašimom Tačijem rekao da je zadovoljan što je na Kosovu i da EU želi da donese stabilnost, te da to ne čine zarad javnosti već da je to i njihov interes. Kada je u pitanju formiranje nove vlade Kosova, Borel je rekao da neće biti intervencija i da su građani Kosova slobodni da sami odluče o svojoj sudbini. Odgovarajući na primedbe predsednika Tačija da Kosovo, iako je ispunilo sve uslove, nije