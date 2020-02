Zvezda presingom udavila Ludogorec, Njegoš više nije uplašeni dečak

Mozzart sport pre 48 minuta

Crveno-beli slavili sa 1:0, Pavkov promašio penal

To je to, to je ono što navijači Crvene zvezde traže. Agresija i trka za dobru ocenu, kolektivna odbrana, posebno u prvih 45 minuta, bez mane. Jeste Ludogorec posle brojnih izmena u nastavku bio nešto bolji rival, ali u dobrom delu meča prvi put se ocrtala jasna ideja Dejana Stankovića da presingom, jakim ritmom I fizičkim fudbalom lomi rivala. Crvena zvezda je u najjačoj proveri u Turskoj slavili protiv Ludogoreca golom Marka Gobeljića u 27. minutu I što je za