Preminuo Endi Gil, gitarista benda "Gang of Four"

Endi Gil, gitarista britanske post pank grupe "Gang Of Four", umro je u 64. godini, objavio je BBC.

Njegove kolege iz benda objavile su vest o smrti osnivača i gitariste "Gang Of Four", napisavši: "Danas je umro naš veliki prijatelj i vrhovni vođa". Andy Gill. pic.twitter.com/DHNCz5lAe6 — GANG OF FOUR (@gangof4official) February 1, 2020 Gil je imao respiratorne probleme nakon završetka prošlogodišnje azijske turneje. "Ovaj bol je cena velike radosti, gotovo tri decenije s najboljim čovekom na svetu", napisala je na Tviteru njegova supruga. Autor: Hina