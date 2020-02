April u Beogradu, kad se vraća februar

RTS pre 3 sata

Tokom dana očekuje nas sunčano vreme sa natprosečnim temperaturama za ovo doba godina. Najviša dnevna temeperatura do 20 stepeni. Uveče i noću na severu slabe padavine.

Ko je jutros, po navici, izašao iz kuće u zimskoj garderobi, verovatno se prevario. Drugog februarskog dana vreme je slično aprilskom. Ujutru je u pojedinim krajevima padala kiša, ali to nikog ne bi trebalo da zavara. Sunce se brzo izborilo sa oblacima i postalo je dominantno. Očekuje se da će najviša dnevna temperatura u Srbiji biti do 20 stepeni. Takvo vreme dominiraće i u prestonici. Beograđani bi trebalo da očekuju maksimalnu temperaturu do 18 stepeni. Vazdušni