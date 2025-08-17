MUP: Povređeno šest policajaca, privedeno 56 osoba

Tokom jučerašnjih neprijavljenih okupljanja u Srbiji povređeno je šest policijskih službenika, privedeno je 56 osoba, zadržano 16 osumnjičenih za nasilničko ponašanje na sportskoj priredbi ili javnom skupu, dok će protiv 35 biti podnete prekršajne prijave, saopštilo je jutros Ministarstvo unutrašnjih poslova.

U Policijsku upravu za grad Beograd dovedeno je 27 osoba, zadržana je jedna, lice, a protiv biće podnete prekršajne prijave.

U Policijsku upravu u Valjevu dovedeno je 29 osoba, zadržano je 15, protiv 13 osoba biće podnete prekršajne prijave. Lakše je povređeno šest pripadnika Žandarmerije.

