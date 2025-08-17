Kako BBC piše o protestima u Srbiji

Kancelarije vladajuće Srpske napredne stranke (SNS) su zapaljene tokom pete noći nemira zaredom, tokom kojih su se ponovo sukobili antivladini demonstranti i policija za razbijanje demonstracija.

Policija u Valjevu je navodno upotrebila šok-bombe i suzavac na demonstrante nakon što je mala grupa maskiranih osoba napala prazne prostorije SNS-a. Bilo je široko rasprostranjenih tvrdnji o nasilju i policijskoj brutalnosti u glavnom gradu- Beogradu i Novom Sadu. Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije je demantovalo ove tvrdnje. Ovo dolazi nakon što je Rusija obećala da će pomoći predsedniku Aleksandru Vučiću, naklonjenom Moskvi koji je u “teškoj situaciji“