Veliki protestni skup građana sinoć održan u Valjevu; zadržano 15 osoba

Nakon velikog skupa u Valjevu je privedeno 29 građana, zadržano 15.

Povređeno šest pripadnika Žandarmerije, navedeno je u zvaničnom saopštenju MUP Srbija. Prema informacijama od nadležne Službe Zdravstvenog centra, u Urgentnom centru u Valjevu, sinoć nije bilo intervencija. U nekoliko navrata ispaljene šok bombe i suzavac. Nekolicina učesnika revolt zbog prethodnih nemilih događaja u Valjevu iskazala razbijanjem stakala na ulazima u zgradu lokalne samouprave, Višeg javnog tužilaštva. Takođe, i na prostorijama vladajuće stranke i