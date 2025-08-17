Veliki protestni skup građana sinoć održan u Valjevu; zadržano 15 osoba

ObjektiVa pre 3 sata
Veliki protestni skup građana sinoć održan u Valjevu; zadržano 15 osoba

Nakon velikog skupa u Valjevu je privedeno 29 građana, zadržano 15.

Povređeno šest pripadnika Žandarmerije, navedeno je u zvaničnom saopštenju MUP Srbija. Prema informacijama od nadležne Službe Zdravstvenog centra, u Urgentnom centru u Valjevu, sinoć nije bilo intervencija. U nekoliko navrata ispaljene šok bombe i suzavac. Nekolicina učesnika revolt zbog prethodnih nemilih događaja u Valjevu iskazala razbijanjem stakala na ulazima u zgradu lokalne samouprave, Višeg javnog tužilaštva. Takođe, i na prostorijama vladajuće stranke i
Protesti u Srbiji: Okupljanja u Novom Sadu, NIšu, Beogradu, Novom Bečeju...

Protesti u Srbiji: Okupljanja u Novom Sadu, NIšu, Beogradu, Novom Bečeju...

NIN pre 8 minuta
Kako BBC piše o protestima u Srbiji

Kako BBC piše o protestima u Srbiji

Danas pre 3 sata
UŽIVO Protesti širom Srbije: Večeras okupljanje u Beogradu, Novom Sadu, Nišu, Leskovcu, Kruševcu…

UŽIVO Protesti širom Srbije: Večeras okupljanje u Beogradu, Novom Sadu, Nišu, Leskovcu, Kruševcu…

Danas pre 48 minuta
