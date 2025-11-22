Vojska hitno zatvorila ovaj most: Oglasilo se Ministarstvo odbrane: "Vodostaj Velike Morave je visok"

Ponovno postavljanje mosta će se obaviti kada vremenski uslovi postanu stabilni.

Elementi mosta su privezani uz obalu i pripremaju se za zimske uslove. Mesto prelaska na pontonskom mostu postavljenom u julu ove godine za potrebe građana Svilajnca i okoline privremeno je zatvoren, a most je rasklopljen na dva dela, saopšteno je večeras iz Ministarstva odbrane. Kako su naveli u obaveštenju, to je učinjeno zbog visokog vodostaja Velike Morave i velike količine drvnog otpada i različitog deponovanog materijala u reci koji su opterećivali