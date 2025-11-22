Pontonski most kod Svilajnca rasklopljen zbog visokog vodostaja Velike Morave

Danas pre 7 sati  |  Beta
Pontonski most koji je Vojska Srbije postavila za potrebe građana Svilajnca i okoline u julu ove godine privremeno je zatvoren zbog visokog vodostaja Velike Morave i velike količine drvnog i drugog otpada, saopštilo je ministarstvo odbrane.

Most je rasklopljen na dva dela koji su privezani uz obalu reka, kako više ne bi bili pod opterećenjem. „Elementi mostovne konstrukcije biće izvučeni na obalu radi pripreme za zimske uslove, a ponovno postavljanje pontonskog mosta planirano je kada se vremenske prilike stabilizuju i stvore uslovi za bezbednu eksploataciju mosta“, dodaje se u saopštenju. Pontonirska jedinica Vojske Srbije tokom leta postavila je pontonski most u neposrednoj blizini postojećeg,
