Stiže novi snežni talas - evakuisano 14 osoba, deo potrošača Mačvanskog i Kolubarskog okruga bez struje

Danas će u Srbiji pasti 10 do 15 centimetara snega, lokalno i više, a na istoku i jugoistoku pada ledena kiša. Na istoku i jugoistoku je crveni meteo-alarm, a narandžasti u ostatku zemlje. Deo potrošača u Mačvanskom i Kolubarskom okrugu i dalje nema struju. Zbog padavina problemi sa strujom i poplavama, vanredna situacija u Osečini, Loznici, Krupnju, Malom Zvorniku, delu Prijepolja i Vladimircima

Izmene u linijama gradskog prevoza u Beogradu Zbog ledenih uslova i snega koji je pao tokom noći, došlo je do privremenih izmena u gradskom saobraćaju u Beogradu, saznaje Tanjug u Sekretarijatu za javni prevoz. Autobuska linija 32 saobraća trasom Višnjička - Maršala Tita, dok je linija 18 preusmerena preko Bačke, Autokomande, Mokroluške i Vojislava Ilića. Linija 82 ide sa Zemunske do Tošinog bunara, a onda redovnom trasom. Linija 65 skraćena je do Bogoslovije,