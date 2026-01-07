OPREZ: Ovako izgleda ledena kiša, koja od ulica i trotoara pravi klizalište

Rešetka pre 2 sata
OPREZ: Ovako izgleda ledena kiša, koja od ulica i trotoara pravi klizalište

Poslepodnevna božićna kiša se u Leskovcu uveče pretvorila u susnežicu, a pad temperature učinio je da se kapi i pahulje pri dodiru sa tlom lede, a na električnim žicama, ogradama i biljkama, pojavile su se ledenice

Baš kao što je upozorio Republički hidrometeorološki zavod, na istoku i jugoistoku Srbije na Božić se očekuje pojava ledene kiše, dok će se u ostatku zemlje nastaviti intenzivne snežne padavine, koje mogu uzrokovati brojne probleme, poput poteškoća u odvijanju saobraćaja, snabdevanju životnim namirnicama, toplotnom i električnom energijom, štete na prenosnim sistemima, oštećenja stabala u parkovima i šumama, povrede pešaka, kao i štete na žičarama, TV tornjevima i
